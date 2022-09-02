***FLAP* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.09.2022 09:03
***FLAP******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FLAP, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059509
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2396
En Düşük
18,1996
18:0518,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0577
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,1731
En Düşük
18,1031
18:05996,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,48
|Açılış
|: 996,30
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
996,49
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2089
|18,2191
|% 0,13
|
|Euro
|18,1565
|18,1625
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9708
|21,0759
|% 0,17
|
|Frank
|18,4996
|18,6111
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8338
|4,8580
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|3,34
|
|Altın Gr.
|996
|996
|3,07
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.707
|6.776
|11,00
|
|Yarım
|3.268
|3.313
|6,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.656
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|0,03
|