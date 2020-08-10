Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FLAP* *YBTAS* *KUTPO* *NIBAS* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

10.08.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***FLAP******YBTAS******KUTPO******NIBAS******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler CRDFA, FLAP, KUTPO, NIBAS, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
CRDFA 1 CREDITWEST FAKTORING A.S. E ALTINBAS HOLDING A S 19.197.183,794
FLAP 2 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E GÖKHAN SAYGI 5.250,000
KUTPO 3 KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. E CEYHUN GÖKSUN 270.000,000
NIBAS 4 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E BURAK KUTUN 127.000,000
YBTAS 5 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E AYSE YILMAZER 0,400
YBTAS 6 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E AYSE YILMAZER 0,680

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867283


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.076
Değişim :  1,41% |  14,93
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.079 En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 14,96 82.534 % 10,00  
DARDL 13,75 6.095.664 % 10,00  
FADE 3,19 294.571 % 10,00  
POLTK 169,40 886.122 % 10,00  
QNBFL 129,80 35.485.548 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2877 7,2971 % 0,09  
Euro 8,5735 8,5858 % 0,62  
Sterlin 9,5373 9,5851 % 0,53  
Frank 7,9587 8,0066 % 0,01  
Riyal 1,9428 1,9526 % 0,24  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.035 -0,12  
Altın Gr. 479 479 1,63  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,84 28,87 0,55  
Gümüş Gr. 6,80 6,81 0,16  
B. Petrol 44,98 44,98 0,58  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru