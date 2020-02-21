***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:00
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820757
BIST
12:04115.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 154,44
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
12:046,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
12:046,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
12:04320,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,63
|Açılış
|: 320,55
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,40
|11.144.122
|% 12,48
|
|HUBVC
|30,98
|37.302.723
|% 9,70
|
|MRDIN
|5,63
|66.084.559
|% 9,11
|
|RYGYO
|8,95
|31.427.334
|% 8,09
|
|MIPAZ
|3,11
|90.641.706
|% -12,64
|
|HATEK
|8,36
|6.146.888
|% -9,82
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|TSPOR
|5,73
|65.090.039
|% -8,03
|
|THYAO
|14,30
|506.539.236
|% -0,49
|
|ASELS
|28,56
|443.572.617
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,71
|177.118.836
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|171.706.843
|% 1,95
|
|TUPRS
|111,70
|169.763.674
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,52
|130.968.067
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,26
|103.579.780
|% 2,44
|
|ODAS
|2,09
|171.706.843
|% 1,95
|
|IHLGM
|1,19
|83.260.410
|% 0,85
|
|ALBRK
|1,50
|103.842.711
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8649
|7,9044
|% 0,37
|
|Frank
|6,1966
|6,2340
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6229
|1,6310
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|12,18
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|29,42
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,23
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,12
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,52
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,59
|58,59
|-0,72
|
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