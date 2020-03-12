***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:53
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827490
BIST
16:1095.453
En Yüksek
|Değişim
|: -5,46%
|| -5.513,48
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.323
16:106,2612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0509
|Açılış
|: 6,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2612
En Düşük
6,2064
16:107,0495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:10324,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -2,58
|Açılış
|: 324,04
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.172.753
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|134.965.773
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|211.311.520
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|144.697.351
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.317.793
|% 19,83
|
|HUBVC
|16,00
|55.743.506
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.047.965
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.024.802
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.187.877
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|26.292.055
|% -19,89
|
|ASELS
|24,84
|708.504.546
|% -5,05
|
|THYAO
|8,81
|476.186.818
|% -8,32
|
|GARAN
|8,87
|303.174.477
|% -7,41
|
|ECILC
|4,78
|278.000.798
|% 19,80
|
|MGROS
|21,18
|259.557.751
|% -7,83
|
|IHLGM
|0,95
|143.038.261
|% -15,18
|
|ODAS
|1,38
|163.055.035
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,76
|67.878.340
|% -17,39
|
|KARSN
|1,38
|116.020.796
|% -10,39
|
|EKGYO
|1,16
|95.038.466
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9073
|7,9469
|% -0,40
|
|Frank
|6,6452
|6,6853
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6623
|1,6706
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-24,68
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.144
|2.199
|-35,24
|
|Yarım
|1.036
|1.064
|-17,04
|
|Çeyrek
|520
|532
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,08
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,55
|33,55
|-2,24
|