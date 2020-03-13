***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:20
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828355
BIST
15:0097.872
En Yüksek
|Değişim
|: 4,52%
|| 4.232,94
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.019
En Düşük
91.644
15:006,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,2710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:007,0228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0501
|Açılış
|: 6,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:00319,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,34
|Açılış
|: 319,02
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.633
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.987.152
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.488.345
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.178.205
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.536
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,14
|4.907.044
|% -14,05
|
|ECZYT
|9,81
|33.307.288
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,22
|740.283.810
|% 8,73
|
|GARAN
|9,28
|409.353.461
|% 6,18
|
|EREGL
|8,39
|248.221.597
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|ODAS
|1,39
|222.625.939
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|117.535.624
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,20
|101.130.288
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8189
|7,8581
|% -1,16
|
|Frank
|6,5798
|6,6195
|% -1,25
|
|Riyal
|1,6656
|1,6740
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|5,78
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.158
|-9,95
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,82
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|15,66
|15,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,18
|35,18
|1,96
|