***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 13:56
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832051
BIST
17:0189.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -55,22
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:016,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0427
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:016,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0593
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:01334,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,75
|Açılış
|: 334,23
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.922.336
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.250.086
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.284.028
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.507.726
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.100.135
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.897.806
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,42
|1.255.492.650
|% 2,54
|
|THYAO
|8,71
|1.201.107.091
|% 5,07
|
|GARAN
|7,60
|1.127.372.532
|% 0,26
|
|AKBNK
|5,60
|365.383.414
|% -2,27
|
|YKBNK
|1,88
|356.447.671
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|356.447.671
|% -1,05
|
|GARAN
|7,60
|1.127.372.532
|% 0,26
|
|ODAS
|1,27
|181.944.213
|% 0,00
|
|THYAO
|8,71
|1.201.107.091
|% 5,07
|
|ISFIN
|2,92
|343.220.267
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5601
|7,5980
|% 0,52
|
|Frank
|6,5489
|6,5883
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7127
|1,7213
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.610
|-13,80
|
|Altın Gr.
|334
|336
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|
Seans Raporu
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17:17PEKGY
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17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -435, 19 kaybederek (% -0.41 ) 106, 966