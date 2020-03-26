***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2020 10:03
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832262
BIST
12:2089.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 318,03
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
12:206,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0548
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
12:207,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0983
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
12:20334,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,68
|Açılış
|: 334,45
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,38
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|5,39
|18.540.467
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.240.733
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.074.723
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|20
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|BALAT
|1,67
|63.649
|% -9,24
|
|QNBFL
|131,00
|4.208.589
|% -8,52
|
|RALYH
|7,40
|740
|% -7,50
|
|NIBAS
|5,70
|11
|% -7,32
|
|QNBFB
|39,22
|714.226
|% -4,85
|
|THYAO
|9,13
|711.756.734
|% 4,10
|
|ASELS
|23,68
|320.199.828
|% 1,02
|
|GARAN
|7,67
|304.451.918
|% 2,27
|
|YKBNK
|1,91
|178.807.127
|% 2,14
|
|ECILC
|4,70
|147.809.126
|% 6,58
|
|YKBNK
|1,91
|178.807.127
|% 2,14
|
|THYAO
|9,13
|711.756.734
|% 4,10
|
|GSRAY
|1,75
|95.762.913
|% 9,37
|
|IHLGM
|0,78
|36.743.061
|% 1,30
|
|TSPOR
|2,36
|95.043.396
|% 9,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6908
|7,7294
|% 1,12
|
|Frank
|6,6253
|6,6652
|% 1,29
|
|Riyal
|1,7178
|1,7264
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.608
|-10,74
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,28
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,75
|26,75
|-0,64
|