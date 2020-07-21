***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 12:51
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860703
BIST
12:37120.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.083,48
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
12:376,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8593
En Düşük
6,8434
12:377,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
12:37402,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,38
|Açılış
|: 402,05
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,30
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.052.597
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.473.466
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.079.710
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.332.828
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|57.520.674
|% -10,00
|
|LUKSK
|20,90
|1.819.661
|% -6,36
|
|KUTPO
|48,54
|38.938.551
|% -5,10
|
|KERVT
|5,59
|72.455.233
|% -4,44
|
|CELHA
|13,40
|2.710.812
|% -4,15
|
|GUSGR
|5,43
|573.388.954
|% 0,18
|
|GARAN
|8,00
|414.183.768
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,32
|403.109.741
|% 0,87
|
|ODAS
|2,84
|392.227.742
|% -0,70
|
|TRGYO
|5,23
|387.271.850
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,32
|403.109.741
|% 0,87
|
|ODAS
|2,84
|392.227.742
|% -0,70
|
|ADESE
|2,58
|341.065.848
|% 2,79
|
|GUSGR
|5,43
|573.388.954
|% 0,18
|
|SKBNK
|1,71
|171.051.898
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6796
|8,7231
|% 0,29
|
|Frank
|7,2760
|7,3198
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,60
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.610
|2.632
|9,40
|
|Tam
|2.688
|2.701
|9,60
|
|Yarım
|1.305
|1.321
|4,70
|
|Çeyrek
|654
|661
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,43
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,50
|0,11
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|1,02
|