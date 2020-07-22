***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:05
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861072
BIST
10:36118.611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 568,74
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.607
10:366,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0325
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:367,8985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:36407,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,17
|Açılış
|: 407,98
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|2.916.855
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|22.752.148
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|45.261.957
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|23.290.030
|% -9,94
|
|BERA
|8,00
|10.258.249
|% -8,26
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|EKGYO
|2,38
|1.624.301.177
|% 5,31
|
|GARAN
|8,00
|217.456.494
|% 0,76
|
|AFYON
|4,86
|211.069.730
|% 4,29
|
|ASELS
|32,64
|151.010.487
|% 0,93
|
|KARSN
|3,20
|137.638.366
|% 3,90
|
|EKGYO
|2,38
|1.624.301.177
|% 5,31
|
|AFYON
|4,86
|211.069.730
|% 4,29
|
|KARSN
|3,20
|137.638.366
|% 3,90
|
|KRDMD
|3,09
|131.876.725
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,79
|71.562.363
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6590
|8,7025
|% 0,02
|
|Frank
|7,3144
|7,3585
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,15
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.732
|2.747
|32,30
|
|Yarım
|1.326
|1.344
|15,80
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,67
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,02
|