***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:01
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875398
BIST
12:151.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:157,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:158,9032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:15471,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,50
|Açılış
|: 471,51
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:13
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.131.898
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,11
|414.358.879
|% -1,89
|
|AVOD
|4,42
|377.413.939
|% 9,41
|
|PETKM
|4,32
|253.389.774
|% -0,69
|
|RTALB
|51,10
|231.480.904
|% -0,20
|
|GARAN
|6,67
|228.196.964
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,11
|414.358.879
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|122.804.459
|% -1,83
|
|AVOD
|4,42
|377.413.939
|% 9,41
|
|KARSN
|3,03
|218.849.715
|% 3,06
|
|SKBNK
|1,51
|107.314.129
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5463
|7,5494
|% 0,60
|
|Euro
|8,8985
|8,9041
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7574
|9,8064
|% 0,53
|
|Frank
|8,2432
|8,2928
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0053
|2,0153
|% 0,49
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-15,55
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-3,56
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,73
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,33
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 32 kaybederek (% -0.51 ) 1, 230
-
12:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, IHLAS, GUSGR
-
12:29XU100
Endeks 1, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 5, 027.00 milyon TL de
-
12:28BRKSN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 533, 843 adet işlem
-
12:27ARMDA
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 254 adet işlem