***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:19
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881156
BIST
13:101.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
13:107,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:109,3166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0165
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:10487,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KLNMA
|54,25
|4.068.045
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|562.015
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|2.655.930
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|518.795
|% -10,00
|
|ODAS
|3,55
|766.462.427
|% 1,72
|
|TUKAS
|12,49
|420.889.567
|% 4,61
|
|TURSG
|6,21
|404.646.288
|% 0,98
|
|ASELS
|18,18
|402.001.377
|% 0,72
|
|KERVT
|7,27
|394.132.959
|% -5,58
|
|ODAS
|3,55
|766.462.427
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,74
|255.332.827
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|212.340.617
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,60
|388.677.202
|% 0,56
|
|KARSN
|3,13
|312.744.677
|% 2,29
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8980
|7,9028
|% 0,18
|
|Euro
|9,3107
|9,3166
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,2648
|10,3163
|% -0,08
|
|Frank
|8,6254
|8,6774
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% 0,04
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-2,62
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|-0,54
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-0,26
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,70
|