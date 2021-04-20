***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:05
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929559
BIST
12:251.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:258,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0400
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
12:259,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
12:25461,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,02
|Açılış
|: 461,36
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.633.336
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.645.388
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|SONME
|38,44
|2.341.117
|% 7,55
|
|KUTPO
|51,30
|48.099.253
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|11.405.129
|% -10,00
|
|EDIP
|1,99
|1.740.701
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|3.467.919
|% -9,95
|
|SANEL
|4,46
|858.188
|% -9,90
|
|GARAN
|7,11
|780.878.533
|% 1,57
|
|EREGL
|18,05
|610.597.501
|% -0,61
|
|PETKM
|6,55
|425.743.077
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,18
|373.473.914
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,83
|256.806.685
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|256.806.685
|% -1,61
|
|TSKB
|1,28
|140.278.333
|% -0,78
|
|GARAN
|7,11
|780.878.533
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|212.049.445
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|91.446.762
|% -1,80
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1244
|8,1283
|% 0,49
|
|Euro
|9,7992
|9,8054
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,3278
|11,3847
|% 0,47
|
|Frank
|8,8408
|8,8941
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1599
|2,1707
|% 0,48
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,67
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.034
|3.112
|-3,53
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|-1,71
|
|Çeyrek
|735
|753
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|0,95
|