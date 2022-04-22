***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 16:10
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022923
BIST
16:082.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,62
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.537
16:0814,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0484
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7549
En Düşük
14,6956
16:0815,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0315
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
16:08917,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,19
|Açılış
|: 917,36
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TIRE
|13,90
|103.971.505
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.579.904
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.526.923
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,80
|8.662.677
|% 8,05
|
|TDGYO
|7,83
|24.970.524
|% -7,77
|
|OLMK
|8,40
|38.105.262
|% -7,08
|
|KRSTL
|7,44
|67.912.607
|% -6,06
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|ATLAS
|1,49
|3.744.188
|% -5,10
|
|THYAO
|41,08
|5.064.284.321
|% 2,24
|
|ASELS
|28,22
|2.355.524.792
|% -1,05
|
|SISE
|18,37
|2.043.848.569
|% 0,49
|
|GARAN
|14,49
|1.892.783.128
|% 0,00
|
|PETKM
|10,66
|1.353.867.080
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,02
|1.269.739.559
|% -2,58
|
|ODAS
|2,63
|926.802.197
|% 3,95
|
|TSKB
|2,08
|470.541.113
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,29
|1.025.528.078
|% -1,12
|
|GARAN
|14,49
|1.892.783.128
|% 0,00
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7449
|14,7510
|% 0,33
|
|Euro
|15,9708
|15,9810
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,9440
|19,0390
|% -0,81
|
|Frank
|15,3772
|15,4698
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9218
|3,9415
|% 0,34
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-16,14
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.083
|6.235
|4,66
|
|Yarım
|2.940
|3.016
|2,26
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,86
|