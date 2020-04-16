***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime Ara VerilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniTüm Otomotiv Üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamalarVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi16.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarSatış/Teslimat süreçlerindeki iyileşmeYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih27.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Corona) Virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrikamızın üretim faaliyetlerine ara verme süresi 27 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrikamız ise 13 Nisan 2020 tarihinde başladığı üretimine devam etmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838734BIST