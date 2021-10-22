***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









33.260.231 -31.540.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-809.573 20.394.531 19.584.958 19.584.958Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-809.573 20.394.531 19.584.958 19.584.958Kar Payları14 -32.623.771 -32.623.771 -32.623.771Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.513.913 9.882.930 3.560.777 20.394.531 46.602.188 46.602.188Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830Transferler14 -122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-461.815 33.486.654 33.024.839 33.024.839Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-461.815 33.486.654 33.024.839 33.024.839Kar Payları14 -30.104.964 -30.104.964 -30.104.964Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.418.600 9.760.837 4.107.951 33.486.654 60.214.705 60.214.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.503.220 23.375.971Dönem Karı (Zararı)33.486.655 20.394.531Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.402.759 6.465.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.451.006 1.125.227Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.063.093 137.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler311.770 381.391Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.751.323 -244.002Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler262.389 19.078Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -35.150 23.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 297.539 -4.389Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 10.626.271 5.183.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.329.889 -26.926Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -857.632 3.538.152Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.058 96.349Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.120.263 -4.501.087Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -5.191.074 259.953Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4,5 -2.646.895 -640.821Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 12.060 132.703İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-714.553 1.087.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -567.100 -934.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -147.453 2.022.203Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.559.525 26.832.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0 -439.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.056.305 -3.017.723YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-167.628 -41.144Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-167.628 -41.144Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -167.628 -41.144FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.490.007 -33.173.393Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-420.193 -521.766Ödenen Temettüler-30.104.964 -32.623.771Alınan Faiz35.150 -27.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.154.415 -9.838.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.154.415 -9.838.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.752.664 40.031.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 33.598.249 30.193.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 33.598.249 35.752.664Ticari Alacaklar10.123.684 9.266.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.411.948 9.258.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 711.736 7.764Diğer Alacaklar140.659 88.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 140.659 88.602Stoklar7 9.742.303 10.862.566Peşin Ödenmiş Giderler8 393.815 1.017.696Diğer Dönen Varlıklar13 772.668 205.570ARA TOPLAM54.771.378 57.193.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.771.378 57.193.150DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.551 3.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.551 3.551Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.502.037 1.630.179Maddi Duran Varlıklar10 10.130.112 10.874.949Kullanım Hakkı Varlıkları574.559 984.957Peşin Ödenmiş Giderler8 5.814.954 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.424.980 516.323TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.450.193 14.009.959TOPLAM VARLIKLAR74.221.571 71.203.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar586.819 499.226İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar586.819 499.226Kiralama İşlemlerinden Borçlar586.819 499.226Ticari Borçlar4.807.941 7.454.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.316.958 3.772.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.490.983 3.682.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 447.948 435.888Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.852.122 2.527.437Kısa Vadeli Karşılıklar2.052.195 325.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 174.115 53.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.878.080 272.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 132.379 255.962ARA TOPLAM10.879.404 11.498.929TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.879.404 11.498.929UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar124.226 486.949İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar124.226 486.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar124.226 486.949Uzun Vadeli Karşılıklar3.003.236 1.922.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.003.236 1.922.401TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.127.462 2.409.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.006.866 13.908.279ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.214.705 57.294.830Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.418.600 -956.785Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.418.600 -956.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.418.600 -956.785Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 9.760.837 9.882.930Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.107.951 3.560.775Net Dönem Karı veya Zararı33.486.654 30.530.047TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.214.705 57.294.830TOPLAM KAYNAKLAR74.221.571 71.203.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 129.469.801 47.300.431 41.538.520 14.242.888Satışların Maliyeti15 -91.871.303 -33.495.438 -30.600.502 -9.617.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.598.498 13.804.993 10.938.018 4.625.515BRÜT KAR (ZARAR)37.598.498 13.804.993 10.938.018 4.625.515Genel Yönetim Giderleri16 -3.603.705 -2.039.658 -1.319.037 -807.831Pazarlama Giderleri16 -2.073.461 -643.102 -585.480 -256.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 5.985.621 3.145.408 1.596.403 921.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.086.715 -1.052.337 281.030 -172.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.820.238 13.215.304 10.910.934 4.309.991Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 3.450.672 3.657.896 980.274 1.309.100Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -109 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.270.910 16.873.091 11.891.208 5.619.091Finansman Gelirleri19 6.597.078 9.301.990 1.480.004 4.543.936Finansman Giderleri20 -2.755.063 -596.860 -1.767.516 -1.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.112.925 25.578.221 11.603.696 10.161.524Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.626.271 -5.183.690 -3.134.529 -2.233.392Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -11.380.990 -5.686.068 -2.851.413 -2.668.481Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 754.719 502.378 -283.116 435.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.486.654 20.394.531 8.469.167 7.928.132DÖNEM KARI (ZARARI)33.486.654 20.394.531 8.469.167 7.928.132Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.486.654 20.394.531 8.469.167 7.928.132Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 0,02300000 0,01400000 0,00600000 0,00600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-461.815 -809.573 128.024 -85.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -615.753 -1.011.967 170.699 -107.158Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler153.938 202.394 -42.675 21.432Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 153.938 202.394 -42.675 21.432Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-461.815 -809.573 128.024 -85.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.024.839 19.584.958 8.597.191 7.842.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.024.839 19.584.958 8.597.191 7.842.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972039BIST