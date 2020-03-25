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***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tari



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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5729 7,6109 % 0,69  
Frank 6,5434 6,5828 % 0,52  
Riyal 1,7086 1,7172 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.615 -8,10  
Altın Gr. 334 335 -0,49  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,22 14,28 -0,03  
Gümüş Gr. 2,94 2,95 0,00  
B. Petrol 26,45 26,45 -0,70  
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