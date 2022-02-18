***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.02.2022 19:03
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.02.2022
Genel Kurul Tarihi 18.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe İZMİT
Adres Ramada Plaza By Wyndam İzmit, Yahya Kaptan Mahallesi Şahit Ergün Köncü Sokak No.10 41050 İzmit /KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2021 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
8 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapmaya izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bagimsizlik Beyani A. Batu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bagimsizlik Beyani A. Guneysu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL CAGRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 FM İZMİT GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI -2021 OGK SON.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2022 Cuma günü saat 11:00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Ramada Plaza By Wyndam İzmit, Yahya Kaptan Mahallesi Şahit Ergün Köncü Sokak No.10 41050 İzmit /KOCAELİ adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002910
BIST