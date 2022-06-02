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***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

02.06.2022 17:58
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme)


***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) MEHMET ALİ GÜNEYSU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) ARDA BATU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) ARDA BATU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MEHMET ALİ GÜNEYSU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) HÜSEYİN HULKİ ERGEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) MEHMET ALİ GÜNEYSU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) ARDA BATU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) LEVENT CENKMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ MEHMET ALİ GÜNEYSU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ARDA BATU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ TANER EGEMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ HÜSEYİN HULKİ ERGEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034343


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