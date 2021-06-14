***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan, yenileme amacıyla 640.000 Euro (altıyüzkırkbin Avro) tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1.730.000 USD (birmilyonyediyüzotuzbin Amerikan Doları) tutarında puntasız taşlama hattı yatırımlarının yapılması kararına istinaden yeni bir yatırım teşvik belgesi çıkarılması için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır. Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942250BIST