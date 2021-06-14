***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 18:19
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan, yenileme amacıyla 640.000 Euro (altıyüzkırkbin Avro) tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1.730.000 USD (birmilyonyediyüzotuzbin Amerikan Doları) tutarında puntasız taşlama hattı yatırımlarının yapılması kararına istinaden yeni bir yatırım teşvik belgesi çıkarılması için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır. Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942250
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0930
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1226
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05510,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,58
|Açılış
|: 510,78
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5509
|8,5623
|% 1,10
|
|Euro
|10,3719
|10,3894
|% 1,19
|
|Sterlin
|12,0140
|12,0742
|% 0,87
|
|Frank
|9,4905
|9,5477
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-8,93
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,93
|73,93
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem