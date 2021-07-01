***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin paysahibi Simed Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleşen ve 30.06.2021 tarihinde tescil edilen tam bölünme işlemi neticesinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 311265-5 sicil numarası ile kayıtlı, Yeni Marmara Motorlu Vasıtalar İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, hakim ortağımız olan Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş'nin %49,999998 oranında paysahibi olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945526BIST