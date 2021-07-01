***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 18:22
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin paysahibi Simed Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleşen ve 30.06.2021 tarihinde tescil edilen tam bölünme işlemi neticesinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 311265-5 sicil numarası ile kayıtlı, Yeni Marmara Motorlu Vasıtalar İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, hakim ortağımız olan Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş'nin %49,999998 oranında paysahibi olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945526
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0278
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
18:0510,3015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0254
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
18:05493,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,68
|Açılış
|: 493,49
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6667
|8,6712
|% -0,32
|
|Euro
|10,2892
|10,3015
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,8997
|11,9593
|% -0,82
|
|Frank
|9,3233
|9,3795
|% -0,45
|
|Riyal
|2,3042
|2,3158
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|0,46
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,20
|