***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SİMED OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.710.866,25 TRY 40,00FEDERAL-MOGUL GERMANY INVESTMENTS HOLDING GMBH 5.710.866,25 TRY 40,00Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiFEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTİV A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 95100000 11.421.732,50 TRY 80,00 ANA ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911074BIST