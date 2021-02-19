***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2021 17:06
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SİMED OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.710.866,25 TRY 40,00
FEDERAL-MOGUL GERMANY INVESTMENTS HOLDING GMBH 5.710.866,25 TRY 40,00
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
FEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTİV A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 95100000 11.421.732,50 TRY 80,00 ANA ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911074
BIST
16:511.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:516,9582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:518,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:51397,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,69
|Açılış
|: 397,13
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|76.289.570
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|19.577.672
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.668.655
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|52,00
|2.215.929.866
|% 4,42
|
|GUBRF
|83,05
|1.944.332.969
|% 8,56
|
|KOZAL
|147,80
|1.610.612.468
|% -2,83
|
|KARSN
|5,20
|1.258.010.671
|% 1,76
|
|GARAN
|9,32
|1.228.076.722
|% -0,11
|
|KARSN
|5,20
|1.258.010.671
|% 1,76
|
|PETKM
|5,27
|1.095.146.282
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,44
|486.165.334
|% -0,81
|
|VAKBN
|4,50
|824.968.024
|% 2,97
|
|SKBNK
|1,50
|267.018.346
|% 0,67
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9562
|6,9591
|% -0,08
|
|Euro
|8,4385
|8,4423
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7299
|9,7787
|% 0,15
|
|Frank
|7,7427
|7,7893
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% -0,21
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|10,31
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.635
|2.675
|-17,00
|
|Tam
|2.625
|2.692
|-12,07
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-5,84
|
|Çeyrek
|636
|651
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|63,04
|63,04
|-0,89
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:05ORGE
Yüzde 5.92 oranında artışla 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 460, 739 adet işlem
-
17:04VESTL
Yüzde 6.49 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 716, 942 adet işlem
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PETKM, VAKBN
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 92 artarak (% 0.74 ) 1, 356
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, TMPOL, MAKTK, VERTU, BRKSN, ULUSE, VESBE, MERIT, HEKTS, VAKFN