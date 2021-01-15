***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.01.2021 15:42
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,
Organizasyon değişikliği sebebiyle Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Pelin Ekimeri'nin bu görevine 12.01.2021 tarihi mesai saati sonu itibariyle son verilmesine ve yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak 13.01.2021 tarihinden itibaren göreve başlamak üzere Atıl Bora Atak'ın atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902602
BIST
15:591.527
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442,38
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:57
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.961.435
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.851.584
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.404.101.047
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,20
|1.571.664.069
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,47
|1.326.650.159
|% -0,40
|
|THYAO
|13,23
|1.305.185.620
|% -0,23
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|DOHOL
|3,48
|1.174.314.907
|% -4,13
|
|EKGYO
|2,47
|1.326.650.159
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,48
|1.174.314.907
|% -4,13
|
|SISE
|7,83
|2.404.101.047
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,60
|462.563.902
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|433.140.639
|% -1,07
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4378
|7,4411
|% 1,09
|
|Euro
|9,0149
|9,0201
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,0797
|10,1302
|% 0,28
|
|Frank
|8,3260
|8,3761
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9730
|1,9829
|% 0,83
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|2,21
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,80
|
Seans Raporu
15:57
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16:11CRFSA
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 73.15 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 867 adet işlem
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16:09DOHOL
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 681, 545 adet işlem
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16:08
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 92 kaybederek (% -1.30 ) 1, 361
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16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KERVN, INVEO, BURVA, OYAYO, PKENT, POLTK, KSTUR, AYCES, KRONT