***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,Organizasyon değişikliği sebebiyle Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Pelin Ekimeri'nin bu görevine 12.01.2021 tarihi mesai saati sonu itibariyle son verilmesine ve yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak 13.01.2021 tarihinden itibaren göreve başlamak üzere Atıl Bora Atak'ın atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902602BIST