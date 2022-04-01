***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,Organizasyon değişikliği sebebiyle Finansal Raporlama Müdürü Pelin Ekimeri'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyeliği görevlerine 31.03.2022 tarihi mesai saati sonu itibariyle son verilmesine ve yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak ilk iş günü olan 01.04.2022 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere Muhasebe Müdür Yardımcısı Hüseyin Hulki Ergen'in atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015134BIST