***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2022 17:36
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,
Organizasyon değişikliği sebebiyle Finansal Raporlama Müdürü Pelin Ekimeri'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyeliği görevlerine 31.03.2022 tarihi mesai saati sonu itibariyle son verilmesine ve yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak ilk iş günü olan 01.04.2022 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere Muhasebe Müdür Yardımcısı Hüseyin Hulki Ergen'in atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015134
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|YKBNK
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|1.170.330.998
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