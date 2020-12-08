***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2020 08:59
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891992
BIST
11:171.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:177,8224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:179,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0177
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:17468,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 468,99
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:17
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|262.877.158
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.399.584
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.129.717
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.007.153
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.061.299
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|PETKM
|5,01
|1.635.564.091
|% -1,76
|
|KRDMD
|5,27
|849.493.178
|% 3,54
|
|THYAO
|12,47
|485.202.366
|% 1,63
|
|EREGL
|13,01
|418.474.897
|% 6,38
|
|SASA
|19,91
|370.769.248
|% -3,26
|
|PETKM
|5,01
|1.635.564.091
|% -1,76
|
|TSKB
|1,87
|359.121.163
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,27
|849.493.178
|% 3,54
|
|DOHOL
|2,86
|298.563.049
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,05
|129.565.299
|% 0,99
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8187
|7,8224
|% 0,16
|
|Euro
|9,4714
|9,4769
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4056
|10,4578
|% -0,12
|
|Frank
|8,7548
|8,8075
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0816
|2,0920
|% 0,28
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-1,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,38
|48,38
|-0,41
|
Seans Raporu
11:17
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-
11:30XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 8, 295.00 milyon TL de
-
11:30BSOKE
Yüzde 5.08 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 435, 028 adet işlem
-
11:29ISDMR
Yüzde 5.55 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 933 adet işlem
-
11:27SILVR
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 734 adet işlem
-
11:26GEDIK
Yüzde 4.86 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 146 adet işlem