***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2021 11:30
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 10.02.2021
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909044
BIST
15:001.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:007,0401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
15:008,5548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:00417,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,78
|Açılış
|: 417,09
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IDEAS
|29,92
|14.321.888
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|121.826.099
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.537.267
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.767.461
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.243.674
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,36
|63.595.849
|% -6,44
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,00
|894.444.716
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,60
|773.832.865
|% -1,14
|
|SASA
|31,02
|721.480.489
|% 3,54
|
|PETKM
|5,18
|694.145.498
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,56
|560.621.268
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|773.832.865
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|560.621.268
|% 1,42
|
|PETKM
|5,18
|694.145.498
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,27
|331.609.475
|% 6,48
|
|KARSN
|4,99
|375.890.953
|% 3,74
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0376
|7,0401
|% -0,25
|
|Euro
|8,5507
|8,5548
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7062
|9,7549
|% -0,23
|
|Frank
|7,8781
|7,9256
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8717
|1,8811
|% -0,20
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,78
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-15,32
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,41
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,49
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15VAKFN
Yüzde 6.02 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 025 adet işlem
-
15:14MERIT
Yüzde 8.59 oranında artışla 215.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 753 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KCHOL, EREGL
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 58 artarak (% 0.04 ) 1, 361
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, VERTU, BERA, MAALT, DENGE, KRONT, NIBAS, DIRIT, KONTR, YESIL