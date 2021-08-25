***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2021 09:14
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomobil A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960337
BIST
10:281.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:288,3802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:289,8449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0483
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
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9,9110
En Düşük
9,8227
10:28483,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,11
|Açılış
|: 483,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:28
|GESAN
|27,34
|168.830.050
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,90
|5.552.922
|% 9,13
|
|IZFAS
|8,50
|14.283.807
|% 8,56
|
|AYCES
|67,75
|1.992.689
|% 7,63
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|EUYO
|3,73
|258.193
|% -4,11
|
|ISBIR
|4.001,10
|112.031
|% -3,59
|
|BRLSM
|12,62
|243.686.647
|% 4,21
|
|GARAN
|9,58
|169.719.903
|% 0,31
|
|GESAN
|27,34
|168.830.050
|% 9,98
|
|THYAO
|12,82
|157.345.724
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,75
|131.877.349
|% 0,78
|
|MRGYO
|1,12
|26.213.961
|% 0,90
|
|BRLSM
|12,62
|243.686.647
|% 4,21
|
|GARAN
|9,58
|169.719.903
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,75
|131.877.349
|% 0,78
|
|PETKM
|6,08
|93.074.514
|% 0,66
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3763
|8,3802
|% -0,20
|
|Euro
|9,8364
|9,8449
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,4713
|11,5289
|% -0,18
|
|Frank
|9,1429
|9,1980
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2295
|2,2407
|% -0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-9,82
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,19
|70,19
|-0,22
|