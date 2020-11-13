***FNCLL* *TCELL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
13.11.2020 20:04
***FNCLL******TCELL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL tutara kadar Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 12.11.2020 tarih ve 71/1380 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylanan İhraç Belgesi ve eki ile İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888538
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0370
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05462,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,91
|Açılış
|: 462,99
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6368
|7,6431
|% -0,59
|
|Euro
|9,0403
|9,0608
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0249
|10,0752
|% -0,36
|
|Frank
|8,3193
|8,3695
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0278
|2,0380
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|10,10
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|-0,59
|