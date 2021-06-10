***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/06/2021Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)500000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,25Net (TL)0,25Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi10/06/2021AçıklamalarŞirketimizin 10 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda 50.000.000 TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941789BIST