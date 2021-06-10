***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
10.06.2021 18:05
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/06/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
50000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,25
Net (TL)
0,25
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
10/06/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda 50.000.000 TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941789
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,1552
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4313
18:0510,2775
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,1895
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2721
18:05512,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,67
|Açılış
|: 512,97
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.961
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.153
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.772
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4319
|8,4347
|% -1,81
|
|Euro
|10,2719
|10,2775
|% -1,81
|
|Sterlin
|11,9007
|11,9604
|% -1,55
|
|Frank
|9,3876
|9,4441
|% -1,70
|
|Riyal
|2,2433
|2,2546
|% -1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|1,87
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,45
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem