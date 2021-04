***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@financell.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil / Bono 500000000 TRY Yurtiçi 12.11.2020 12.11.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 200000000 TRY 100Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. 199.930.434,80 TRY 99,9652Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. 17.391,30 TRY 0,0087Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 17.391,30 TRY 0,0087Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 17.391,30 TRY 0,0087Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. 17.391,30 TRY 0,0087TOPLAM 200000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT ERKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 17.06.2019 İcrada Görevli Değil 17.06.2019'dan beri YK üyesi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır. Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -OSMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.08.2018 İcrada Görevli Değil 08.08.2018'den beri YK üyesi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Finans Genel Müdür Yardımcısı. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -SERKAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.08.2018 İcrada Görevli Değil 08.08.2018'den beri YK üyesi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Bilgi ve İletişim Teknolojilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -KADRİ ÖZDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.06.2019 İcrada Görevli Değil 17.06.2019'dan beri YK üyesi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -ZEYNEL KORHAN BİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli 10.06.2020'den beri YK üyesi ve Genel Müdür Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZEYNEL KORHAN BİLEK Genel Müdür Yönetici YK üyesi ve Genel Müdür Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan VekiliÖNCÜ KILIÇ Hukuk Uyum Müdürü AvukatZEKİ DOĞAN ÖZGENÇ Satış ve Pazarlama Direktörü YöneticiÖZBERK ÇETİNKAYA Finans Direktörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928670BIST