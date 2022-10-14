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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2022 11:09
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme Hizmetleri 7875000 7.159.162,50 TRY 90,91 Bağlı Ortaklık
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. Dijitale ve Yenilikçi Teknolojilere Dayalı Sigortacılık Faaliyetleri 175000000 175000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072053


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BIST En Aktif Hisseler12:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 440,00 13.792.240 % 10,00  
CONSE 6,18 320.339.536 % 9,96  
MZHLD 84,05 59.943.029 % 9,94  
MOBTL 2,86 134.756.466 % 8,75  
TGSAS 19,23 31.035.167 % 8,64  
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12:43 Alış Satış %  
Dolar 18,5828 18,5886 % 0,26  
Euro 18,0851 18,0946 % -0,28  
Sterlin 20,8159 20,9203 % -0,74  
Frank 18,4461 18,5572 % -0,08  
Riyal 4,9318 4,9565 % 0,13  
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12:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 -12,29  
Altın Gr. 988 988 -6,20  
Cumhuriyet 6.658 6.758 21,00  
Tam 6.671 6.731 -59,00  
Yarım 3.250 3.287 -33,00  
Çeyrek 1.628 1.643 -16,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 -0,17  
Gümüş Gr. 11,16 11,17 -0,10  
B. Petrol 93,80 93,80 -0,77  
Seans Raporu 12:43
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