***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2022 11:09
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme Hizmetleri 7875000 7.159.162,50 TRY 90,91 Bağlı Ortaklık
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. Dijitale ve Yenilikçi Teknolojilere Dayalı Sigortacılık Faaliyetleri 175000000 175000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072053
BIST
12:453.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 63,40
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:4518,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:4518,0912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0545
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:45988,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,16
|Açılış
|: 987,49
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:43
|PENTA
|440,00
|13.792.240
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|320.339.536
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|59.943.029
|% 9,94
|
|MOBTL
|2,86
|134.756.466
|% 8,75
|
|TGSAS
|19,23
|31.035.167
|% 8,64
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,38
|663.929.884
|% -5,42
|
|DNISI
|7,63
|26.759.051
|% -3,54
|
|BURVA
|23,76
|4.671.610
|% -3,41
|
|DURDO
|32,64
|9.041.346
|% -3,37
|
|THYAO
|89,70
|2.392.460.218
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,74
|1.412.840.907
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,46
|1.341.929.460
|% 2,92
|
|SASA
|86,75
|1.205.914.952
|% -0,74
|
|SISE
|29,18
|1.148.550.663
|% 2,60
|
|EKGYO
|4,21
|701.184.660
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,74
|1.412.840.907
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,46
|1.341.929.460
|% 2,92
|
|ODAS
|8,50
|670.168.040
|% 4,42
|
|DOHOL
|5,54
|401.267.324
|% 2,40
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5828
|18,5886
|% 0,26
|
|Euro
|18,0851
|18,0946
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,8159
|20,9203
|% -0,74
|
|Frank
|18,4461
|18,5572
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,13
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-12,29
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-6,20
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|21,00
|
|Tam
|6.671
|6.731
|-59,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|-0,77
|