***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar27/03/2024 tarih ve E-12233903-320.01.01-51935 sayılıSermaye Piyasası Kurulu kararı ile katılma paylarının ihracına izin verilen Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264202BIST