***FNY* *CVKMD* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
06.04.2023 13:05
***FNY******CVKMD******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CVK Maden Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132379
BIST
13:244.956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 36,49
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.920
13:2419,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
13:2421,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0976
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
13:241.250,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.250,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ELITE
|13,64
|15.549.150
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|383.515
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|10.210.653
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|36.339.503
|% 9,98
|
|ONCSM
|132,60
|97.472.543
|% -7,60
|
|QNBFL
|72,10
|37.518
|% -7,21
|
|DGGYO
|33,60
|28.846.911
|% -6,67
|
|DOGUB
|18,99
|29.253.218
|% -4,95
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|ASTOR
|59,05
|1.648.221.051
|% 3,60
|
|THYAO
|127,40
|1.574.431.264
|% 1,68
|
|TUPRS
|79,10
|1.011.239.440
|% -0,44
|
|KOZAL
|21,72
|986.594.610
|% 2,07
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|YYAPI
|2,86
|176.748.387
|% 6,32
|
|EKGYO
|6,42
|329.305.996
|% 0,63
|
|YGYO
|2,17
|104.862.487
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,72
|986.594.610
|% 2,07
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2564
|19,2614
|% 0,12
|
|Euro
|21,0361
|21,1051
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,9237
|24,0437
|% 0,07
|
|Frank
|21,1885
|21,3161
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,09
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.019
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.505
|8.553
|-23,00
|
|Yarım
|4.154
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,02
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,16
|