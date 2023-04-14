***FNY* *CWENE* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FNY******CWENE******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [CWENE]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. İzahname - Ek-4b Hukukçu Raporu Ekleri ekte yer almaktadır CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. İzahname - Ek-4c Hukukçu Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138977BIST