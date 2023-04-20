***FNY* *CWENE* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
20.04.2023 16:02
***FNY******CWENE******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [CWENE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 13.04.2023 tarih 23/476 sayılı toplantısında onaylanan ve 14.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu Platformu (www.kap.org.tr), ihraççı (www.cw-enerji.com) ve halka arza aracılık eden Konsorsiyum Liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.denizyatirim.com), QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.qnbfi.com) internet sitelerinde duyurulan izahnamede aşağıda yer alan değişiklikler yapılmış, ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmış ve SPK tarafından 20.04.2023 tarihinde onaylanmıştır.
İzahname'nin 25.1.3.2. bölümünün 273. sayfası ile 274. sayfasında Konsorsiyum Üyesi Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin teminata alınacak kıymetlere ilişkin güncelleme yapılmıştır.
İzahname'nin 25.1.3.2 bölümünün 273 ve 274. sayfalarında yapılan değişiklik neticesinde Konsorsiyum Üyesi Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin teminata alınacak kıymetler listesinden "kira sertifikası fonu" çıkarılmış "hisse senedi fonu" eklenmiştir.
Ek-1 İzahnamede Meydana Gelen Değişiklikler
Ek-2 Onaylı İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140340
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0372
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.249,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.249,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.255,36
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.457.275
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3979
|19,4016
|% 0,04
|
|Euro
|21,2870
|21,2962
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,0912
|24,2120
|% 0,16
|
|Frank
|21,6260
|21,7563
|% 0,46
|
|Riyal
|5,1576
|5,1835
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.002
|6,69
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|6,25
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.962
|9.128
|-37,00
|
|Yarım
|4.377
|4.459
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.243
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|0,02
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|-1,96
|
Seans Raporu
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17:56
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