***FNY* *CWENE* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FNY******CWENE******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [CWENE]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarCW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 13.04.2023 tarih 23/476 sayılı toplantısında onaylanan ve 14.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu Platformu (www.kap.org.tr), ihraççı (www.cw-enerji.com) ve halka arza aracılık eden Konsorsiyum Liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.denizyatirim.com), QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.qnbfi.com) internet sitelerinde duyurulan izahnamede aşağıda yer alan değişiklikler yapılmış, ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmış ve SPK tarafından 20.04.2023 tarihinde onaylanmıştır.İzahname'nin 25.1.3.2. bölümünün 273. sayfası ile 274. sayfasında Konsorsiyum Üyesi Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin teminata alınacak kıymetlere ilişkin güncelleme yapılmıştır.İzahname'nin 25.1.3.2 bölümünün 273 ve 274. sayfalarında yapılan değişiklik neticesinde Konsorsiyum Üyesi Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin teminata alınacak kıymetler listesinden "kira sertifikası fonu" çıkarılmış "hisse senedi fonu" eklenmiştir.CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.'nin SPK Tarafından Onaylanan İzahnamesi - (01-156) Ekte Yer Almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140341BIST