***FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.06.2020 18:47
***FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852558
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05388,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,58
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.435
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|18.414.049
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 9,85
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|FORMT
|3,42
|5.991.898
|% -7,32
|
|KSTUR
|44,56
|73.737
|% -7,17
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|THYAO
|12,55
|776.352.170
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|ALBRK
|1,66
|441.446.886
|% 1,22
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5552
|8,5981
|% 0,53
|
|Frank
|7,2298
|7,2734
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|12,15
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.535
|12,10
|
|Tam
|2.588
|2.599
|12,50
|
|Yarım
|1.261
|1.272
|6,10
|
|Çeyrek
|632
|637
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,93
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,04
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|0,48
|
Seans Raporu
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