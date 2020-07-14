***FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2020 19:12
***FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
14.07.2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859880
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8334
En Düşük
7,7736
18:05399,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,55
|Açılış
|: 399,09
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5860
|8,6290
|% 0,01
|
|Frank
|7,2848
|7,3287
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,68
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|9,90
|
|Tam
|2.673
|2.685
|10,20
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|5,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,36
|
Seans Raporu
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