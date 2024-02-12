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***FNY* *QNBFI* *GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

12.02.2024 18:13
***FNY* *QNBFI* *GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştiril


***FNY******QNBFI******GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12/02/2024 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248926


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
18:059.175
Değişim :  1,42% |  128,61
Açılış :  9.134  
Önceki Kapanış :  9.046  
En Düşük
9.089 En Yüksek
9.176
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 71,90 1.004.775.215 % 0,00  
OBASE 48,82 68.196.013 % 0,00  
SKBNK 5,21 653.032.999 % 0,00  
AKFGY 2,50 717.076.002 % 0,00  
CIMSA 38,88 1.018.962.383 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,7118 30,7220 % 0,15  
Euro 33,1262 33,1357 % 0,07  
Sterlin 38,6980 38,8920 % 0,18  
Frank 34,9480 35,1586 % 0,04  
Riyal 8,1649 8,2059 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,69 22,72 % 0,66  
Platin 892,52 894,48 % 0,66  
Paladyum 893,32 896,74 % 0,66  
Brent Pet. 81,84 81,84 % 0,66  
Altın Ons 2.019,27 2.019,54 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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