***FNY* *QNBFI* *KCAER*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
23.06.2023 08:56
***FNY******QNBFI******KCAER*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161441
BIST
'
11:215.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,58%
|| 140,27
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2125,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,3353
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2127,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1849
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:211.552,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 21,65
|Açılış
|: 1.552,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:19
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,94
|22.661.958
|% 8,57
|
|KONKA
|43,66
|128.637.897
|% 7,86
|
|BRKO
|4,80
|588.043
|% 7,62
|
|FORTE
|25,24
|376.366.927
|% 7,04
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,60
|191.287.037
|% -8,76
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.845,00
|35.473.377
|% -6,70
|
|PRZMA
|27,70
|8.084.195
|% -4,42
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|ASTOR
|56,15
|650.504.463
|% 6,24
|
|FORTE
|25,24
|376.366.927
|% 7,04
|
|ALFAS
|448,50
|254.767.347
|% 2,99
|
|BMSTL
|44,60
|191.287.037
|% -8,76
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|FORTE
|25,24
|376.366.927
|% 7,04
|
|ASTOR
|56,15
|650.504.463
|% 6,24
|
|KTLEV
|13,94
|122.745.920
|% 2,05
|
|AKFYE
|10,31
|79.530.450
|% 4,04
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1999
|25,2101
|% 1,35
|
|Euro
|27,3770
|27,3978
|% 0,68
|
|Sterlin
|31,8707
|32,0306
|% 0,80
|
|Frank
|27,8461
|28,0138
|% 0,58
|
|Riyal
|6,6850
|6,7186
|% 1,09
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,01
|0,20
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-1,22
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:34HUBVC
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 804, 775 adet işlem
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11:32XU100
Endeks 5, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 42 üstünde . İşlem hacmi 28, 492.00 milyon TL de
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11:32JANTS
Yüzde 5.90 oranında artışla 111.30 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 503 adet işlem
-
11:31KOZAL
Yüzde 6.40 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 019, 727 adet işlem
-
11:30BRSAN
Yüzde 7.58 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 452 adet işlem