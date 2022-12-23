***FNY* *SOKE* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FNY******SOKE******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [SOKE]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSöke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. İzahname ekleri-3o EK 5a - Yurtiçi Tescilli Markalaro EK 5b - Sigorta Poliçelerio EK 5c - Davalar ve Takiplero EK 5d - İncelenen Belgelerin Listesio EK 5e - Bağımsız Hukukçu Beyanıo EK 5f - Şirket Yönetimi Tarafından Verilen Beyanlaro EK 5g - Kontrol Değişikliği İzinlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089646BIST