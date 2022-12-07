***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
07.12.2022 17:39
***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085526
BIST
17:344.819
En Yüksek
|Değişim
|: -3,62%
|| -181,13
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
17:3418,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:3419,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1036
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:341.066,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.066,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.067,05
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:34
|YESIL
|4,40
|63.359.008
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|595.575.005
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|643.594.824
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|43.333.000
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.988.233
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|52.854.980
|% -9,99
|
|EUREN
|15,11
|917.594.838
|% -9,76
|
|ENKAI
|23,96
|2.730.149.652
|% -9,58
|
|KRDMD
|17,09
|14.094.320.197
|% -3,45
|
|THYAO
|134,00
|9.411.956.935
|% -1,18
|
|ASELS
|49,28
|6.440.660.329
|% 0,49
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|EREGL
|40,54
|4.234.902.058
|% -4,79
|
|KRDMD
|17,09
|14.094.320.197
|% -3,45
|
|EKGYO
|6,94
|2.630.397.337
|% -4,14
|
|ADESE
|1,93
|572.147.119
|% 5,46
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|ISCTR
|9,91
|2.670.219.671
|% -2,94
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6394
|18,6449
|% 0,05
|
|Euro
|19,6082
|19,6159
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,6956
|22,8095
|% 0,67
|
|Frank
|19,8032
|19,9225
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,02
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|14,91
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.184
|7.235
|35,00
|
|Yarım
|3.479
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,20
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,82
|