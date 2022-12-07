***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
07.12.2022 17:52
***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085543
BIST
17:414.826
En Yüksek
|Değişim
|: -3,48%
|| -173,76
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
17:4118,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:4119,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1032
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:411.069,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.069,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.069,76
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:39
|YESIL
|4,40
|63.561.355
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|595.850.857
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|643.887.511
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|43.355.515
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.988.233
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|53.483.332
|% -9,99
|
|EUREN
|15,10
|921.777.787
|% -9,82
|
|AZTEK
|31,46
|157.388.007
|% -9,60
|
|KRDMD
|17,04
|14.191.045.001
|% -3,73
|
|THYAO
|134,20
|9.532.528.360
|% -1,03
|
|ASELS
|49,52
|6.565.217.867
|% 0,98
|
|PETKM
|17,17
|5.178.872.269
|% -4,61
|
|EREGL
|40,54
|4.234.902.058
|% -4,79
|
|KRDMD
|17,04
|14.191.045.001
|% -3,73
|
|EKGYO
|6,94
|2.630.397.337
|% -4,14
|
|ADESE
|1,93
|575.795.753
|% 5,46
|
|PETKM
|17,17
|5.178.872.269
|% -4,61
|
|ISCTR
|9,92
|2.685.959.077
|% -2,84
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6388
|18,6421
|% 0,04
|
|Euro
|19,6080
|19,6143
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,7074
|22,8213
|% 0,72
|
|Frank
|19,8101
|19,9294
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|14,91
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.184
|7.235
|35,00
|
|Yarım
|3.479
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,20
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,82
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54HEDEF
Yüzde -9.23 oranında düşüşle 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 504 adet işlem
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17:53SMRTG
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 96.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 090, 695 adet işlem
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -184, 66 kaybederek (% -3.44 ) 5, 182
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17:52XU100
Endeks 4, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 59 altında . İşlem hacmi 100, 611.00 milyon TL de
-
17:52RODRG
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 367 adet işlem