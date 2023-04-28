***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
28.04.2023 12:04
***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142680
BIST
13:324.727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -62,23
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3219,4538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3221,3920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0116
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:321.240,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.240,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:30
|GOODY
|13,98
|13.809.766
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.270.652
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.175.030
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|415.568.851
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.492.234
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,26
|107.319.432
|% -9,75
|
|EYGYO
|21,86
|28.879.525
|% -8,76
|
|RYSAS
|28,90
|38.108.002
|% -8,37
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,48
|2.148.805.143
|% 2,64
|
|CVKMD
|186,70
|1.888.218.865
|% 0,65
|
|KOPOL
|51,40
|1.340.416.840
|% 0,10
|
|THYAO
|130,00
|1.087.299.661
|% -0,61
|
|KONTR
|137,90
|922.588.133
|% -4,37
|
|EREGL
|33,48
|2.148.805.143
|% 2,64
|
|EKGYO
|6,16
|396.028.423
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,89
|541.379.064
|% -0,92
|
|KOZAL
|19,01
|796.041.936
|% -3,01
|
|ISCTR
|11,08
|433.889.157
|% -1,95
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4486
|19,4524
|% 0,15
|
|Euro
|21,3987
|21,4131
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1985
|24,3199
|% -0,11
|
|Frank
|21,6469
|21,7773
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1708
|5,1968
|% 0,07
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.966
|9.175
|-107,00
|
|Yarım
|4.376
|4.493
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,37
|