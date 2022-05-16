***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
16.05.2022 09:50
***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030470
BIST
13:002.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,93
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.412
13:0015,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1353
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6220
En Düşük
15,4564
13:0016,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1832
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3014
En Düşük
16,0891
13:00903,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,61
|Açılış
|: 903,19
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DAGHL
|22,00
|603.769
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|2.508.255
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|20.865.133
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.678.750
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,11
|4.180.137
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|72.715.431
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.891.053
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.370.430
|% -9,84
|
|YONGA
|19,03
|177.431
|% -7,17
|
|YUNSA
|29,74
|16.984.496
|% -5,29
|
|THYAO
|42,86
|1.893.701.005
|% 0,89
|
|GARAN
|14,97
|1.237.691.325
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,57
|784.695.461
|% 1,45
|
|KOZAL
|191,80
|729.078.734
|% 2,02
|
|KRDMD
|15,31
|708.636.973
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,70
|601.940.444
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,44
|401.190.917
|% -2,42
|
|GARAN
|14,97
|1.237.691.325
|% -0,07
|
|SKBNK
|1,11
|90.313.153
|% 1,83
|
|KARSN
|5,44
|323.290.336
|% 2,06
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6041
|15,6128
|% 0,87
|
|Euro
|16,2769
|16,2966
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,0271
|19,1225
|% 0,54
|
|Frank
|15,4655
|15,5586
|% 0,49
|
|Riyal
|4,1475
|4,1683
|% 0,82
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,96
|
|Altın Gr.
|902
|903
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.173
|-23,00
|
|Tam
|6.038
|6.192
|-38,99
|
|Yarım
|2.918
|2.995
|-18,87
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,58
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,71
|