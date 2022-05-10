***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [SUNTK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEk açıklama: Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirilmekte olup, endeks değerleme dönemlerinde de söz konusu şartları sağlaması halinde ilgili katılım endekslerine dahil edilebileceği Borsa İstanbul tarafından bildirilmiştir. Bu kapsamda Şirket'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartları taşıması nedeniyle İzahname'nin Borsa Görüşü kısmı güncellenmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 09.05.2022 tarihinde onaylananan Borsa Görüşü sayfasının eski hali ile yeni hali ve izahnamenin tüm değişikliklerin işlendiği ve tek metin haline getirilmiş halinin birinci bölümü ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028222BIST