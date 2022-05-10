***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
10.05.2022 13:27
***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [SUNTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirilmekte olup, endeks değerleme dönemlerinde de söz konusu şartları sağlaması halinde ilgili katılım endekslerine dahil edilebileceği Borsa İstanbul tarafından bildirilmiştir. Bu kapsamda Şirket'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartları taşıması nedeniyle İzahname'nin Borsa Görüşü kısmı güncellenmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 09.05.2022 tarihinde onaylananan Borsa Görüşü sayfasının eski hali ile yeni hali ve izahnamenin tüm değişikliklerin işlendiği ve tek metin haline getirilmiş halinin birinci bölümü ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028224
BIST
14:022.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,48
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:0215,2594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1744
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:0216,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2137
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:02911,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 12,48
|Açılış
|: 911,76
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:02
|PKENT
|229,40
|68.477.936
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.276.538
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.463.411
|% 9,90
|
|DENGE
|2,01
|28.772.397
|% 8,65
|
|GMTAS
|2,97
|20.738.203
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|53.168.220
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.266.199
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,16
|24.768.924
|% -6,49
|
|KARSN
|5,14
|536.187.176
|% -5,86
|
|SISE
|19,64
|1.648.118.872
|% 1,97
|
|THYAO
|42,52
|1.533.232.196
|% 0,52
|
|KRDMD
|16,50
|1.517.400.315
|% 1,04
|
|EREGL
|34,12
|1.219.837.937
|% 1,79
|
|ASELS
|24,16
|1.213.230.049
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,83
|930.205.174
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|646.420.242
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|536.187.176
|% -5,86
|
|DOHOL
|3,74
|357.029.500
|% 1,36
|
|AKBNK
|8,70
|821.748.450
|% 0,46
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2519
|15,2594
|% 1,16
|
|Euro
|16,1204
|16,1548
|% 1,34
|
|Sterlin
|18,7869
|18,8811
|% 1,31
|
|Frank
|15,2562
|15,3481
|% 0,91
|
|Riyal
|4,0556
|4,0760
|% 1,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,08
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.134
|6.290
|38,06
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|18,41
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,96
|