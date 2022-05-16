***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 09:49
***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SUNTK]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030468
BIST
11:092.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,34
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:0915,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0899
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5746
En Düşük
15,4564
11:0916,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1373
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:09898,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,07
|Açılış
|: 898,75
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:09
|IMASM
|35,26
|2.125.261
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|45.195.222
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.531.498
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,09
|2.782.839
|% 8,85
|
|BAGFS
|17,27
|45.155.756
|% 7,74
|
|GZNMI
|36,44
|70.976.843
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.412.146
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|13.944.213
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,70
|11.028.445
|% -5,41
|
|THYAO
|42,70
|1.112.401.248
|% 0,52
|
|GARAN
|14,98
|655.245.132
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,28
|483.056.045
|% -2,49
|
|SAHOL
|19,47
|476.762.523
|% 0,93
|
|KOZAL
|191,00
|412.500.190
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,72
|397.227.542
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,46
|330.198.203
|% -1,98
|
|GARAN
|14,98
|655.245.132
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|128.762.940
|% -1,31
|
|KARSN
|5,39
|181.496.943
|% 1,13
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5593
|15,5674
|% 0,58
|
|Euro
|16,2302
|16,2507
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,9557
|19,0508
|% 0,17
|
|Frank
|15,4124
|15,5053
|% 0,15
|
|Riyal
|4,1349
|4,1557
|% 0,52
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,91
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,56
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.08 ) 2, 680
-
11:24XU100
Endeks 2, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 9, 165.00 milyon TL de
-
11:23GSDDE
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 162, 049 adet işlem
-
11:22GSDDE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 117, 889 adet işlem
-
11:21YUNSA
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 975 adet işlem