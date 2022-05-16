***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









lama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030469BIST