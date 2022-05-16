***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 09:49
lama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030469
BIST
11:092.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,34
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:0915,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0899
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5746
En Düşük
15,4564
11:0916,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1373
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:09898,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,07
|Açılış
|: 898,75
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:09
|IMASM
|35,26
|2.111.616
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|45.195.222
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.518.089
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,08
|2.684.458
|% 8,33
|
|BAGFS
|17,25
|43.363.477
|% 7,61
|
|GZNMI
|36,44
|70.902.177
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.411.918
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|13.912.194
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,82
|10.468.324
|% -5,03
|
|THYAO
|42,78
|1.101.558.615
|% 0,71
|
|GARAN
|14,97
|653.725.124
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,46
|471.627.093
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,30
|470.362.084
|% -2,36
|
|KOZAL
|191,00
|408.171.707
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,72
|397.081.089
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,46
|329.280.334
|% -1,98
|
|GARAN
|14,97
|653.725.124
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,77
|128.680.809
|% -1,05
|
|KARSN
|5,39
|179.130.555
|% 1,13
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5593
|15,5674
|% 0,58
|
|Euro
|16,2302
|16,2507
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,9550
|19,0500
|% 0,16
|
|Frank
|15,4104
|15,5032
|% 0,14
|
|Riyal
|4,1346
|4,1553
|% 0,51
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-14,93
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,71
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.08 ) 2, 680
-
11:24XU100
Endeks 2, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 9, 165.00 milyon TL de
-
11:23GSDDE
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 162, 049 adet işlem
-
11:22GSDDE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 117, 889 adet işlem
-
11:21YUNSA
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 975 adet işlem