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***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2022 09:51
***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SUNTK]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033783


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BIST En Aktif Hisseler10:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 80,55 6.079.321 % 9,97  
OZRDN 12,91 1.680.974 % 9,97  
ALCAR 336,20 41.356.268 % 6,87  
MRGYO 1,64 9.852.948 % 6,49  
CASA 140,00 237.300 % 5,34  
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10:20 Alış Satış %  
Dolar 16,4178 16,4252 % 0,18  
Euro 17,6125 17,6355 % 0,08  
Sterlin 20,6454 20,7490 % 0,15  
Frank 17,0532 17,1559 % 0,15  
Riyal 4,3664 4,3883 % 0,11  
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10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 -1,08  
Altın Gr. 970 970 0,38  
Cumhuriyet 6.477 6.575 -20,00  
Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,59 21,62 0,05  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,06  
B. Petrol 117 117 1,39  
Seans Raporu 10:20
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