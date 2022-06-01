***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 09:51
***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SUNTK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033783
BIST
10:202.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 26,84
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.575
En Düşük
2.554
10:2016,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0298
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4449
En Düşük
16,3733
10:2017,6355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,6522
En Düşük
17,5427
10:20969,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 969,34
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler10:20
|MZHLD
|80,55
|6.079.321
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.680.974
|% 9,97
|
|ALCAR
|336,20
|41.356.268
|% 6,87
|
|MRGYO
|1,64
|9.852.948
|% 6,49
|
|CASA
|140,00
|237.300
|% 5,34
|
|AVGYO
|2,82
|13.458.768
|% -9,32
|
|METRO
|1,10
|36.773.018
|% -7,56
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|AVTUR
|2,15
|652.707
|% -6,93
|
|MEPET
|3,37
|7.629.524
|% -3,99
|
|THYAO
|50,80
|988.930.783
|% 1,80
|
|KRDMD
|15,07
|425.079.956
|% 2,52
|
|SISE
|21,22
|372.302.115
|% 1,14
|
|TUPRS
|274,30
|308.903.200
|% 1,18
|
|EREGL
|34,80
|283.658.817
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,71
|227.409.832
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,31
|54.949.477
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,83
|104.365.395
|% -1,39
|
|METRO
|1,10
|36.773.018
|% -7,56
|
|KRDMD
|15,07
|425.079.956
|% 2,52
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4178
|16,4252
|% 0,18
|
|Euro
|17,6125
|17,6355
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,6454
|20,7490
|% 0,15
|
|Frank
|17,0532
|17,1559
|% 0,15
|
|Riyal
|4,3664
|4,3883
|% 0,11
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,08
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,38
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,39
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35ULUUN
Yüzde 4.71 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 904, 091 adet işlem
-
10:34OZRDN
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.91 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 202 adet işlem
-
10:33ESCOM
Yüzde 4.62 oranında artışla 16.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 144, 480 adet işlem
-
10:32ALARK
Yüzde 4.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 392 adet işlem
-
10:31XU100
Endeks 2, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 5, 545.00 milyon TL de