***FONET* *AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2021 21:34
***FONET******AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30/12/2020 tarihinde Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) payları ile ilgili olarak 12.47 ortalama fiyattan 312,445 adet alış işlemi, kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) sermayesindeki sahip olunan paylar 30/12/2020 tarihi itibarıyla %5 sınırını aşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/12/2020 312.445 312.445 1.941.902 2.254.347 % 4,9 % 5,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901963
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
18:057,4057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,3855
18:059,0082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0958
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
8,9864
18:05441,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,90
|Açılış
|: 441,11
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
440,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,51
|2.140.134
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.059,00
|5.465.255
|% 10,00
|
|CMBTN
|436,70
|25.827.196
|% 10,00
|
|CMENT
|56,10
|4.109.045
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|3.326.406
|% 10,00
|
|LUKSK
|35,10
|6.563.921
|% -10,00
|
|KAPLM
|34,20
|2.179.566
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|178.143.258
|% -9,99
|
|FENER
|38,98
|659.364.436
|% -9,98
|
|FORMT
|5,33
|41.880.887
|% -9,97
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 3,27
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 2,76
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 6,86
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3978
|7,4057
|% -0,65
|
|Euro
|8,9944
|9,0082
|% -1,05
|
|Sterlin
|10,0498
|10,1002
|% -1,06
|
|Frank
|8,2950
|8,3449
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9654
|1,9752
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,47
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,09
|
|B. Petrol
|56,13
|56,13
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
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17:57SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
-
17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem